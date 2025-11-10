Il tecnico della Germania Julian Nagelsmann incolpa lo scontro di ego del Liverpool per le difficoltà di Florian Wirtz

Justcalcio.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-10 16:27:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore della Germania Julian Nagelsmann ha difeso Florian Wirtz e dice che è frenato da uno scontro di ego a Liverpool con una serie di giocatori che cercano disperatamente di diventare le stelle. Wirtz è stato ancora una volta deludente ieri quando il Liverpool è stato battuto 3-0 dal Manchester City, senza avere alcun impatto prima di essere eliminato a sette minuti dalla fine. Il 22enne si è unito ai Merseysiders dal Bayer Leverkusen durante l’estate per una cifra di trasferimento record britannica di £ 100 milioni che è salita a £ 116 milioni, ma ha faticato a replicare la forma che ha mostrato in Bundesliga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tecnico germania julian nagelsmannGermania, i convocati di Nagelsmann: ci sono El Mala e Sané, escluso Bisseck - Con il ritorno dei due veterani Leroy Sané e Malick Thiaw, oltre al debuttante Said El Mala in rosa, la Germania si prepara per le due decisive. Come scrive tuttomercatoweb.com

tecnico germania julian nagelsmannMondiali 2026: Germania, Nagelsmann chiama la stellina El Mala - Il ritorno di Leroy Sané e la prima convocazione di Said El Mala sono le scelte più eclatanti del Ct della Germania Julian Nagelsmann per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Segnala ansa.it

Germania, Nagelsmann: “Donnarumma un talento che ha ricevuto la giusta fiducia” - Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, ha presentato in conferenza stampa i quarti di finale di Nations League contro l’Italia La Germania prepara la gara d’andata contro gli azzurri che ... Secondo gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Tecnico Germania Julian Nagelsmann