Il tecnico della Germania Julian Nagelsmann incolpa lo scontro di ego del Liverpool per le difficoltà di Florian Wirtz
2025-11-10 16:27:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore della Germania Julian Nagelsmann ha difeso Florian Wirtz e dice che è frenato da uno scontro di ego a Liverpool con una serie di giocatori che cercano disperatamente di diventare le stelle. Wirtz è stato ancora una volta deludente ieri quando il Liverpool è stato battuto 3-0 dal Manchester City, senza avere alcun impatto prima di essere eliminato a sette minuti dalla fine. Il 22enne si è unito ai Merseysiders dal Bayer Leverkusen durante l’estate per una cifra di trasferimento record britannica di £ 100 milioni che è salita a £ 116 milioni, ma ha faticato a replicare la forma che ha mostrato in Bundesliga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
