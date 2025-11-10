Il tabù dell' amore amore potere paura | ?esplorazione psicosociale e visual storytelling
Il Tabù dell'AmoreAmore, potere, paura:?esplorazione psicosociale e visual storytellingcon Alessia Spina, Marco Alfredo Bressan e Federica Repaci.Evento in calendario al Book City Milano 2025Luogo: SpazioRawIndirizzo: Corso di Porta Ticinese, 69 Milano, citofono 1933, secondo cortileInaugurazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La figlia di Peppe Vessicchio: «Era il mio barbapapà: vi ringraziamo per l’amore vero a cascata di questi due drammatici giorni» - facebook.com Vai su Facebook
Legamenti d’amore: la guida definitiva: potere, efficacia e i rituali di Vittoria Bianchi - Un'analisi a proposito dei legamenti d'amore, con tanto di guida definitiva: potere, efficacia e i rituali di Vittoria Bianchi ... Da mondoreality.com
Vittoria Ceretti e altre supertop celebrano il potere dell'amore - Sono alcuni dei volti d'eccezione del nuovo capitolo di una campagna che celebra il potere trasformativo dell'amore. Riporta tgcom24.mediaset.it
Patti Smith: “Il potere ha paura dell’amore” - Mi parla dei suoi tour italiani: il 7 luglio a Venezia, il 15 settembre a Roma e il 10 ottobre a Bergamo. Segnala repubblica.it