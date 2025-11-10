Il super sconto Irpef lo fece Draghi
Giancarlo Giorgetti difende la manovra: «Aiutiamo il ceto medio ma ci hanno massacrati». E sulle banche: «Tornino ai loro veri scopi». Elly Schlein: «Redistribuire le ricchezze». «Bisogna capire cosa si intende per ricco. Se è ricco chi guadagna 45.000 euro lordi all’anno, cioè poco più di 2.000 euro netti al mese forse Istat, Banca d’Italia e Upb hanno un concezione della vita un po’.». Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo i rilievi alla manovra economica di Istat, Corte dei Conti e Bankitalia si è sfogato e, con i numeri, ha spiegato la ratio del taglio Irpef previsto nella legge di Bilancio il cui iter entra nel vivo in questa settimana. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il più grande sconto Irpef ai “ricchi” fu fatto da Mario Draghi nel 2021. L’Upb lo disse anche all’epoca. Banca di Italia però non se ne accorse - Nel dicembre 2021 il governo toccò tre aliquote Irpef, dando un beneficio massimo di 765 euro contro i 440 di oggi. Secondo msn.com
Aiuto sui contratti, lo sconto Irpef si ferma a 200mila - Incentivi per il rinnovo dei contratti, Irpef ridotta per i redditi dai 28mila euro ai 50mila euro con effetto fino alla "sterilizzazione" sopra i 200mila euro, la rottamazione delle cartelle spalmata ... Come scrive ansa.it
Ancora un vertice per la manovra. Sconto Irpef anche per i redditi alti - Una nuova riunione, tra domenica sera e lunedì, per sciogliere i nodi che ancora attorcigliano la legge di bilancio. Secondo repubblica.it