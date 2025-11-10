Il sorpasso vietato i segni di una frenata disperata poi lo schianto frontale | tre morti La sequenza della strage di Stezzano
Stezzano (Bergamo) – Un sorpasso azzardato su un tratto di strada con doppia riga continua, i segni di una frenata disperata, poi il terribile schianto frontale tra un’auto e un furgone. Il bilancio è drammatico: tre morti e un ferito grave. Clinton Sala aveva solo 23 anni ed è morto sul colpo. L’amico che viaggiava con lui, Denis Cannata, era un anno più giovane: è deceduto in ospedale. Origini albanesi, entrambi vivevano a Gessate, in provincia di Milano. Al volante del furgone c’era, invece, Oscar Angioletti, 62 anni, di Zanica in provincia di Bergamo. È morto tra le lamiere del Citroen Berlingo, mentre il fratello Giuseppe, 64 anni di Urgnano, è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
