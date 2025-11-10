Il software che punta su sostenibilità e inclusione
UN PARTNER tecnologico affidabile e un attore sociale consapevole a partire dall’impegno verso la sostenibilità e la parità di genere, principi ritenuti fondamentali per costruire un futuro in cui le imprese siano esempio di cambiamento culturale e sociale per il Paese. Nato nel 1980, Four Bytes è un gruppo che sviluppa sistemi gestionali all’avanguardia, guidato dalla convinzione che la crescita di un’azienda non possa prescindere dal benessere delle persone. La centralità della missione dell’azienda modenese, infatti è da sempre stata quella di "innovare mettendo al centro le persone". Four Bytes da oltre 40 anni fornisce quindi soluzioni per la gestione dell’impresa e del business con il preciso intento di implementare software a supporto dei processi operativi aziendali per semplificare e automatizzare i flussi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
