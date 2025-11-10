Il sit in da Patrizia Pepe | Apertura importante Ricollocare gli operai in una nuova azienda
Alla fine anche Patrizia Pepe ha ceduto e ha annunciato che siederà al tavolo in Provincia a Prato convocato per decidere sulla sorte dei 17 lavoratori della stireria " Alba srl " di via delle Lame a Montemurlo che di fatto sono da due mesi senza stipendio. Ha portato i suoi frutti la manifestazione promossa dai Sudd Cobas sabato pomeriggio nel negozio di "Patrizia Pepe" in piazza Duomo a Firenze. Gli operai lasciati a piedi dalla Alba, che nel frattempo ha sospeso la produzione, hanno occupato la vetrina del negozio e sono rimasti lì per otto ore finché un dirigente del brand ha annunciato a operai e sindacalisti che li appoggiano nella loro battaglia l’intenzione di sedersi allo stesso tavolo per dare un lavoro dignitoso, secondo il contratto nazionale, ai lavoratori, quasi tutti pachistani, della stireria Alba. 🔗 Leggi su Lanazione.it
