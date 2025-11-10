Il sistema made in Italy con oltre 14mila produttori agricoli
CONSERVE Italia rappresenta una delle maggiori aziende agroindustriali operanti in Europa. Una realtà tutta italiana aderente alla Confcooperative, che in cinquant’anni di storia ha assunto una dimensione internazionale, caratterizzata dal controllo di diverse società presenti in Francia, Spagna, Germania e altri Paesi, e che si è collocata ai vertici dell’industria conserviera per fatturato, volume di materie prime lavorate e qualità dei prodotti. I suoi marchi: Valfrutta, Yoga, Cirio, Derby Blue e Jolly Colombani, Juver. Conserve Italia ha raggiunto nell’esercizio 2024-25 un fatturato di 1,15 miliardi di euro con 3 mila persone impiegate in 12 stabilimenti tra Italia ed Europa, esportazioni in oltre 80 Paesi nel Mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
