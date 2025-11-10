Il sistema made in Italy con oltre 14mila produttori agricoli

Quotidiano.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CONSERVE Italia rappresenta una delle maggiori aziende agroindustriali operanti in Europa. Una realtà tutta italiana aderente alla Confcooperative, che in cinquant’anni di storia ha assunto una dimensione internazionale, caratterizzata dal controllo di diverse società presenti in Francia, Spagna, Germania e altri Paesi, e che si è collocata ai vertici dell’industria conserviera per fatturato, volume di materie prime lavorate e qualità dei prodotti. I suoi marchi: Valfrutta, Yoga, Cirio, Derby Blue e Jolly Colombani, Juver. Conserve Italia ha raggiunto nell’esercizio 2024-25 un fatturato di 1,15 miliardi di euro con 3 mila persone impiegate in 12 stabilimenti tra Italia ed Europa, esportazioni in oltre 80 Paesi nel Mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il sistema made in italy con oltre 14mila produttori agricoli

© Quotidiano.net - Il sistema made in Italy con oltre 14mila produttori agricoli

Approfondisci con queste news

sistema made italy oltreIl sistema made in Italy con oltre 14mila produttori agricoli - CONSERVE Italia rappresenta una delle maggiori aziende agroindustriali operanti in Europa. Scrive quotidiano.net

Made in Italy: il motore nascosto che spinge l'Italia oltre i 200 miliardi nell'export - Il Made in Italy rappresenta una forza economica straordinaria, ben oltre la sua dimensione numerica. Riporta businesscommunity.it

sistema made italy oltreA Veronafiere la Casa del Made in Italy - Nasce a Veronafiere la Casa del Made in Italy, frutto della collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Segnala giornaleadige.it

Cerca Video su questo argomento: Sistema Made Italy Oltre