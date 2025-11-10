Il silenzio di Foggia per Viale Giotto | 26 anni fa il boato che scosse per sempre la città
Anche quest’anno la città non ha voluto dimenticare. Nella cerimonia di commemorazione, svoltasi come sempre nel luogo del disastro, si sono intrecciati silenzio, commozione e preghiera. A rendere ancora più toccante il momento del ricordo, le voci del Coro Giovanile Dauno, diretto dal maestro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
