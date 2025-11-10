Il silenzio di Foggia per Viale Giotto | 26 anni fa il boato che scosse per sempre la città

Foggiatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno la città non ha voluto dimenticare. Nella cerimonia di commemorazione, svoltasi come sempre nel luogo del disastro, si sono intrecciati silenzio, commozione e preghiera. A rendere ancora più toccante il momento del ricordo, le voci del Coro Giovanile Dauno, diretto dal maestro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

