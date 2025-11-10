Il ruolo delle Nazioni Unite nel nuovo ordine globale incontro sul tema con Stefania Piffanelli

La Società della Ragione organizza mercoledì 12 alle 18.30, presso la Sala Macchine di Factory Grisù, un incontro pubblico dal titolo 'Le Nazioni Unite nel nuovo ordine globale. Sfide e prospettive del multilateralismo'.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayInterviene, non in presenza ma in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

