Il ritorno della casa delle nonne i consigli del designer Niente più arredi in serie sì al vintage

Ricordate le case delle nonne arredate con tavoli di legno con inserti in marmo, specchi con cornici d'oro e servizi di piatti in porcellana dipinta a mano? Ora quegli accessori sono tornati e sembrano essere destinati a spopolare. Ecco quali sono i consigli da seguire secondo l'interior designer Dino Bitetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

