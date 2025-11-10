Nei mesi scorsi, l’Alto Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas aveva suscitato sdegno e polemiche per aver minimizzato il ruolo dell’Unione Sovietica e della Cina nella Seconda Guerra Mondiale. “Cina e Russia hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e sconfitto i nazisti? Questa è una novità”, ha dichiarato la politica estone a una conferenza dell’Istituto dell’Unione Europea per gli Studi sulla Sicurezza. A fronte di quell’uscita infelice, l’eurodeputato tedesco con cittadinanza italiana Fabio De Masi ha presentato un’interrogazione per capire, da Kallas, se quella fosse stato solo uno scivolone oppure la posizione ufficiale del capo della diplomazia dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il revisionismo di Kaja Kallas che “cancella” l’Urss dalla Seconda Guerra Mondiale