il regista foggiano giuseppe sciarra firma la regia del videoclip daisy glue di asiram

Di seguito il comunicato: Dopo una lunga pausa dalla regia, il regista foggiano  Giuseppe Sciarra  torna dietro la macchina da presa per il videoclip  “ Daisy Glue”   della giovane artista  Asiram, pezzo prodotto da  Gianni Colonna  per  Skill ‘Em All Records – The Orchard Sony Music.  Un ritorno che segna per il regista pugliese una vera e propria rinascita creativa. “Questo videoclip rappresenta per me un ritorno alla regia dopo molto tempo, e spero che segni un nuovo inizio – racconta Sciarra –. Ho amato riprendere la macchina da presa e rimettere in gioco la mia visione della realtà. Abbiamo voluto realizzare un lavoro fuori dagli schemi, un video dal forte valore simbolico e spirituale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

