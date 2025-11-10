Il regista foggiano Giuseppe Sciarra firma la regia del videoclip Daisy Glue Di Asiram
Di seguito il comunicato: Dopo una lunga pausa dalla regia, il regista foggiano Giuseppe Sciarra torna dietro la macchina da presa per il videoclip “ Daisy Glue” della giovane artista Asiram, pezzo prodotto da Gianni Colonna per Skill ‘Em All Records – The Orchard Sony Music. Un ritorno che segna per il regista pugliese una vera e propria rinascita creativa. “Questo videoclip rappresenta per me un ritorno alla regia dopo molto tempo, e spero che segni un nuovo inizio – racconta Sciarra –. Ho amato riprendere la macchina da presa e rimettere in gioco la mia visione della realtà. Abbiamo voluto realizzare un lavoro fuori dagli schemi, un video dal forte valore simbolico e spirituale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Approfondisci con queste news
? OLTRE GLI SCHERMI / i Dialoghi SABATO 22 NOVEMBRE 2025 / AUDITORIUM SANTA CHIARA ? Ore 19,30 - Conversazione con EDOARDO WINSPEARE Conduce Paola La Sala, giornalista pubblicista Edoardo Winspeare, attore, regista, produtt - facebook.com Vai su Facebook
Il regista foggiano Giuseppe Sciarra firma la regia del videoclip “Daisy Glue” Di Asiram - Dopo una lunga pausa dalla regia, il regista foggiano Giuseppe Sciarra torna dietro la macchina da presa per il videoclip “Daisy Glue” della giovane artista Asiram, pezzo prodotto da Gianni Colonna ... Segnala noinotizie.it
VIDEOCLIP Giuseppe Sciarra torna alla regia con il videoclip “Daisy Glue” di Asiram - Il regista foggiano Giuseppe Sciarra torna dietro la macchina da presa dopo una lunga pausa, firmando il videoclip “Daisy Glue” ... Come scrive statoquotidiano.it