Il profeta delle crisi | Michael Burry e la nuova bolla dell’Intelligenza artificiale

Il ritorno dell’uomo che previde il 2008. Michael Burry, l’investitore americano che anticipò il crollo dei mutui subprime e la crisi finanziaria del 2008, torna a far parlare di sé con una previsione che scuote i mercati. Dopo aver guadagnato milioni scommettendo contro il sistema immobiliare americano, oggi punta il dito contro quella che considera la nuova illusione globale: l’Intelligenza artificiale. Per Burry, la corsa sfrenata ai titoli tecnologici legati all’IA non è segno di progresso, ma l’anticamera di un collasso annunciato. Una febbre alimentata dall’euforia. Negli ultimi due anni le borse mondiali sono state travolte da una vera e propria ossessione per l’Ia. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il profeta delle crisi: Michael Burry e la nuova bolla dell’Intelligenza artificiale

