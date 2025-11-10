Il principe William si racconta | Abbiamo detto tutto ai bambini sul cancro di Kate Ogni famiglia attraversa momenti difficili e affronta le sfide insieme

Vanityfair.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe William si apre come genitore e futuro re, dichiarando: «Abbiamo deciso di raccontare tutto ai nostri figli» e scherzando: «Faccio il tassista per i miei bambini». Sottolinea anche la necessità di proteggere i figli dalla tecnologia: «I nostri bambini non usano il cellulare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il principe william si racconta abbiamo detto tutto ai bambini sul cancro di kate ogni famiglia attraversa momenti difficili e affronta le sfide insieme

© Vanityfair.it - Il principe William si racconta: «Abbiamo detto tutto ai bambini sul cancro di Kate. Ogni famiglia attraversa momenti difficili e affronta le sfide insieme»

News recenti che potrebbero piacerti

principe william racconta abbiamoIl principe William si racconta: «Abbiamo detto tutto ai bambini sul cancro di Kate. Ogni famiglia attraversa momenti difficili e affronta le sfide insieme» - Il principe William si apre come genitore e futuro re, dichiarando: «Abbiamo deciso di raccontare tutto ai nostri figli» e scherzando: «Faccio il tassista per i miei bambini». Scrive vanityfair.it

principe william racconta abbiamoPrincipe William e la battaglia contro il cancro di Kate: «Abbiamo deciso di raccontare tutto ai nostri figli» - La battaglia contro il cancro di Kate, le sfide dell'essere genitore, la malattia di suo padre Carlo. Segnala msn.com

William torna sulla malattia di Kate: "Ai nostri figli abbiamo raccontato tutto" - L'erede al trono si è raccontato come marito e come padre in un'intervista con il conduttore televisivo brasiliano Luciano Huck ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Principe William Racconta Abbiamo