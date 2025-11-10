Il principe William si racconta | Abbiamo detto tutto ai bambini sul cancro di Kate Ogni famiglia attraversa momenti difficili e affronta le sfide insieme

Il principe William si apre come genitore e futuro re, dichiarando: «Abbiamo deciso di raccontare tutto ai nostri figli» e scherzando: «Faccio il tassista per i miei bambini». Sottolinea anche la necessità di proteggere i figli dalla tecnologia: «I nostri bambini non usano il cellulare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe William si racconta: «Abbiamo detto tutto ai bambini sul cancro di Kate. Ogni famiglia attraversa momenti difficili e affronta le sfide insieme»

