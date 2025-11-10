Il principe Harry è 007 e Meghan Markle la sua Bond Girl al party di Kris Jenner
C’erano anche il principe Harry e Meghan Markle tra gli ospiti del party esclusivo con cui Kris Jenner ha festeggiato i suoi 70 anni, una festa a tema in cui i partecipanti hanno dovuto rispettare il dress code “007”. Meghan e Harry alla corte di Kris Jenner. La festa è stata organizzata nella villa di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, e i duchi di Sussex sono arrivati indossando abiti perfettamente in linea con il dress code. Harry, da perfetto James Bond, ha indossato uno smoking nero e un papillon con un piccolo papavero sul risvolto in onore del Remembrance Day in Gran Bretagna. Meghan invece ha optato per un completo nero attillato con una gonna con spacco e borsa di velluto, perfetto anche su una Bond Girl. 🔗 Leggi su Amica.it
