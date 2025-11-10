Il potere delle mafie inquieta l’Italia ma il rischio assuefazione premia i clan
La percezione delle organizzazioni criminali cambia su base territoriale. Sul Paese incombe lo spettro della “banalità del male”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dal momento che non abbiamo atteso le bombe per comprendere la gravità delle minacce contro Sigfrido Ranucci e Report, così come per le minacce contro i Saviano, i Borrometi, e tanti altri cronisti bersagliati da mafie, potere corrotto, servizi deviati, non abb - facebook.com Vai su Facebook
