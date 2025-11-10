Il portafoglio bilanciato renderà più del 6 per cento

UN MONDO CHE CAMBIA, dove però tornano alcune certezze. È questo il quadro delineato dalle Long-Term Capital Market Assumptions 2026 di J.P. Morgan Asset Management, lo studio che ogni 12 mesi, da trent’anni a questa parte, traccia la rotta per gli investitori globali, stimando rischi e rendimenti nei 10-15 anni successivi. Quest’anno, al centro dell’analisi, ci sono tre fattori: la resilienza dei portafogli tradizionali 6040, composti per il 60% di azioni e per il restante 40% di obbligazioni, le sfide del nuovo nazionalismo economico e il ruolo dirompente dell’Intelligenza Artificiale. Il rendimento annuo atteso per un portafoglio bilanciato in dollari resta robusto, attorno al 6,4%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

