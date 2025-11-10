Il Pd vuole accogliere più stranieri ma pensa di non curare i meridionali
Il governatore dell’Emilia Romagna denuncia: «Enorme pressione sul nostro sistema sanitario da chi viene dalle altre regioni». Ma sempre lui lanciò l’idea, per i migranti, del permesso di soggiorno per merito. Un nuovo slogan si addice al Partito democratico: «Prima gli emiliano-romagnoli». Magari già un po’ sentito, come no, ma pur sempre efficace. Il fatto è che i dem della regione rossa da qualche giorno si sono collocati su una linea condivisibile ma curiosa: sostengono che il loro grande problema arrivi da fuori confine. No, non si tratta dei migranti, ma di un altro tipo di stranieri: quelli che arrivano dalle altre regioni d’Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info
News recenti che potrebbero piacerti
Sassari si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con un evento che vuole segnare un cambio di passo nella percezione della città come destinazione culturale e turistica. - facebook.com Vai su Facebook
Orientamenti, Crocco: “Salone vuole accogliere tutti per offrire un panorama completo di tutte le scuole” - X Vai su X