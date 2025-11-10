anticipazioni sulla trama di Il Paradiso delle Signore fino al 14 novembre 2025. Le prossime puntate della soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta si preannunciano ricche di colpi di scena, intrighi e manovre strategiche. Focus principale delle trame inedite sarà l’intensa attività di vendetta di Adelaide, sempre più determinata a mettere in discussione e ostacolare le vicende dei protagonisti principali, con attenzione particolare alle manovre contro Marcello e Rosa. le strategie di Adelaide e il loro impatto sulle vicende. Nel corso delle ultime puntate, la Contessa ha rafforzato il suo legame con Guarnieri, formando un patto che mira a superare gli ostacoli legali frapposti da Roberto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il paradiso delle signore anticipazioni fino al 14 novembre: scopri cosa succede