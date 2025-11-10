Il numero magico per ricordare oggetti e non solo? È sette lo dice la scienza

Ricordate “ Perfect Number “, il film drammatico polacco del 2022 diretto da Krzysztof Zanussi che esplora il rapporto tra fede e razionalità? Probabilmente, venendo alla scienza, quella rappresentazione cinematografica potrebbe rappresentare solo uno spunto, senza portare a conclusioni definite. Ma va detto che c’è chi si è dilettato a trovare connessioni matematiche tra memoria, sensi ed intelligenza umana, arrivando a definire un vero e proprio “numero magico”. Se volete conoscerlo, stando a quanto riportato su Scientific Reports, ve lo diciamo: è 7. Ecco come gli studiosi di Skoltech AI (Skolkovo Institute of Science and Technology), autori della ricerca, sono arrivati a questa conclusione partendo da solidi percorsi matematici che potrebbero portare, in futuro, ad aprire nuove prospettive sulla nostra capacità di conservare i ricordi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

