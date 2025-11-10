il nostro ceto medio mantiene il paese la manovra lo tutela

Per il professor Alberto Brambilla, presidente del centro studi Itinerari Previdenziali ed ex sottosegretario al ministero del Welfare, la manovra del governo Meloni introduce elementi di giustizia sociale a favore del ceto medio, senza prevedere "favori per i ricchi", come invece sostiene la sinistra. Professore, la manovra tutela davvero il ceto medio? "La direzione è quella. Mi lasci però premettere che sono rimasto un po' stupito dagli attori del dibattito: di solito, nei Paesi occidentali, la discussione avviene tra maggioranza e opposizione. In questo caso, invece, hanno voluto dire la loro anche la Banca d'Italia, la Cgil, l'Ufficio parlamentare di Bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

