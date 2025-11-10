Il nonno muore nel capanno di caccia la nipote di 7 anni lancia l’allarme | Sta male aiuto

Piero Personeni ha perso la vita ieri, domenica 9 novembre, in seguito a un malore. L'uomo si era recato al suo capanno di caccia nella Bergamasca insieme alla nipotina di 7 anni che, intorno alle 8:00 di mattina, ha lanciato l'allarme: "Il nonno sta male, aiuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

