Il Napoli sta con Conte | piena fiducia E il suo sfogo toglie alibi ai giocatori

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfuriata del tecnico dopo la sconfitta di Bologna è una mossa per avere una reazione dalla squadra e per avere ulteriore supporto dalla società . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il napoli sta con conte piena fiducia e il suo sfogo toglie alibi ai giocatori

© Gazzetta.it - Il Napoli sta con Conte: piena fiducia. E il suo sfogo toglie alibi ai giocatori

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli sta conte pienaConte riflette sul futuro: il Napoli teme le sue dimissioni - Conte riflette sul futuro: il Napoli teme le sue dimissioni Il clima in casa Napoli resta teso dopo il ko di Bologna. Segnala forzazzurri.net

napoli sta conte pienaConte, a tradirlo sono i suoi fedeli giocatori (Corsera) - I malesseri del Napoli mettono a nudo Antonio Conte che ha la preoccupazione di non avere più il comando della situazione ... ilnapolista.it scrive

napoli sta conte pienaIl Mattino: “Napoli-Conte, prove di addio?” - Nel suo discorso, riferisce Il Mattino di Napoli, emergono due fronti: la critica al gruppo e il bisogno di un confronto con la società. Segnala napolipiu.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sta Conte Piena