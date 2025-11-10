Il Napoli sta con Conte | piena fiducia E il suo sfogo toglie alibi ai giocatori
La sfuriata del tecnico dopo la sconfitta di Bologna è una mossa per avere una reazione dalla squadra e per avere ulteriore supporto dalla società . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
