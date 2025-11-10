Il museo contadino compie cinquanta anni
Taglia l’importante traguardo dei cinquanta anni il Museo del Contadino di Cassego, nel Comune di Varese Ligure. Un’ampia collezione di reperti etnografici che documentano la vita contadina, l’arte, le tradizioni e il lavoro dell’ Alta Val di Vara. Per celebrare questa importante tappa della vita del Museo, il 22 novembre, presso il Centro san Pio X di Cassego, avrà luogo la giornata “Museo Contadino di Cassego. Convegno 1975-2025. 50 anni. Confronti e scambi tra alunni ricercatori, collaboratori, studiosi italiani ed europei“, patrocinata dalle Università di Genova e Nottingham. Durante il convegno gli alunni ricercatori, i collaboratori storici, gli studiosi italiani ed europei, esperti dell’Università di Genova e di Nottingham ripercorreranno alcune delle tappe principali della storia del museo e volgeranno uno sguardo al suo futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
