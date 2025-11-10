DA UNA PROFUMERIA di paese a un fenomeno mondiale con un fatturato moltiplicato per 22 in tre anni. Giardini di Toscana, marchio di profumeria artistica nato nel 1942 a Bibbiena, nel cuore del Casentino, è oggi una delle storie d’impresa più sorprendenti del made in Italy contemporaneo. L’azienda familiare, guidata da Umberto Doni Giannini, amministratore delegato, e da Silvia Martinelli, naso e fondatrice, ha bruciato le tappe: dagli 800mila euro di fatturato del 2022 agli oltre sei milioni del 2023, fino ai quasi 18 milioni del 2024. Merito di un profumo diventato virale, Bianco Latte che, grazie al potere dei social, ha trasformato in tempi record un marchio artigianale di provincia in un brand globale, capace di scalare i mercati internazionali, restando fedele alle proprie radici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mondo delle fragranze conquista i giovani sui social