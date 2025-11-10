Il look del giorno con la gonna pied de poule complice del piumino

U na tendenza a zampa di gallina: una delle stampe più riconoscibili della moda, capace di attraversare epoche e stili senza perdere un briciolo di fascino torna al centro della scena. Il pied de poule, con la sua texture grafica in bianco e nero, fa capolino anche nell’Autunno-Inverno 2025 2026, in look che giocano con gli abbinamenti tra capi formali e altri più sportivi. Giacca di lana cotta: 5 outfit caldi e chic per l’autunno-inverno X Non solo per cappotti e giacche, dove solitamente la si predilige: quest’anno la stampa bicolor più iconica del guardaroba la si sceglie per gonne tutto d’un pezzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look del giorno, con la gonna pied de poule complice del piumino

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un look per ogni giorno… firmato Iaforte Dalla riunione del lunedì al brunch del sabato E tu, da quale look inizi? Scopri la nuova collezione in boutique e su www.iaforte.com #Iaforte #NewCollection #OOTD #Marella #FashionMood #ShopOnline #StyleEveryd - facebook.com Vai su Facebook

Il look del giorno, con la gonna pied de poule complice del piumino - Come si abbina una gonna pied de poul rendendola moderna e giovanile? Come scrive iodonna.it

Il look del giorno, con la gonna di pizzo bianca per l’ufficio - Estate 2025 è un esercizio di eleganza moderna che mette al centro la delicatezza del pizzo, in ... Scrive iodonna.it

I look con blazer e gonna spezzati da copiare allo street style - poule e gessato ai color blocks, le idee più chic per sfoggiare il look giacca sartoriale e gonna quest’autunno. Come scrive amica.it