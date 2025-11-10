Il look del giorno con la gonna pied de poule complice del piumino
U na tendenza a zampa di gallina: una delle stampe più riconoscibili della moda, capace di attraversare epoche e stili senza perdere un briciolo di fascino torna al centro della scena. Il pied de poule, con la sua texture grafica in bianco e nero, fa capolino anche nell’Autunno-Inverno 2025 2026, in look che giocano con gli abbinamenti tra capi formali e altri più sportivi. Giacca di lana cotta: 5 outfit caldi e chic per l’autunno-inverno X Non solo per cappotti e giacche, dove solitamente la si predilige: quest’anno la stampa bicolor più iconica del guardaroba la si sceglie per gonne tutto d’un pezzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un look per ogni giorno… firmato Iaforte Dalla riunione del lunedì al brunch del sabato E tu, da quale look inizi? Scopri la nuova collezione in boutique e su www.iaforte.com #Iaforte #NewCollection #OOTD #Marella #FashionMood #ShopOnline #StyleEveryd - facebook.com Vai su Facebook
Il look del giorno, con la gonna pied de poule complice del piumino - Come si abbina una gonna pied de poul rendendola moderna e giovanile? Come scrive iodonna.it
Il look del giorno, con la gonna di pizzo bianca per l’ufficio - Estate 2025 è un esercizio di eleganza moderna che mette al centro la delicatezza del pizzo, in ... Scrive iodonna.it
I look con blazer e gonna spezzati da copiare allo street style - poule e gessato ai color blocks, le idee più chic per sfoggiare il look giacca sartoriale e gonna quest’autunno. Come scrive amica.it