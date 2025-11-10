GROSSETO Dietro a un gesto semplice come donare una coperta, c’è molto di più. Andrà a coprire, riparare e scaldare qualcuno che effettivamente è meno fortunato. Avere un tetto sopra la testa, a volte è davvero un concetto dato troppo per scontato. Un grande risultato ieri. Oltre 400 coperte consegnate al Cisom con l’iniziativa "Dona una coperta". Già alle 11 di mattina erano state raccolte 200 coperte, piumoni e abbigliamento pesante per affrontare l’inverno. Ad aspettare le donazioni alla Parrocchia del Cottolendo c’erano i volontari Cisom, tra cui anche un volontario arrivato da Roma proprio per dare il suo aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande cuore dei grossetani. In una giornata donate 400 coperte per i senzatetto