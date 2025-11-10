Il giovane daino investito e salvato dalla polizia provinciale
Vagava ferito lungo la strada. Solo grazie alla sensibilità di qualche automobilista di passaggio adesso è sano e salvo al Cras di Calolziocorte (Lecco). Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre la polizia provinciale di Monza e Brianza ha recuperato e messo in salvo un giovane daino ferito. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altre letture consigliate
La giovane cantante di Bettona rappresenterà la provincia di Perugia alla finale nazionale del Tour Music Fest – The European Music Contest: su Umbria Social - facebook.com Vai su Facebook
Daino investito sulla Pontina, è gravissimo: strada bloccata per ore, non si trovava il veterinario - Un giovane daino è stato investito da un'automobilista sulla Pontina, che è rimasta bloccata per circa tre ore proprio per permettere i soccorsi all'animale. Secondo fanpage.it
Daino in mare, salvato da bagnanti - Come ci sia finito in mare davanti alla spiaggia di Marina di Castagneto (Livorno) quel grosso daino non è stato possibile accertarlo, ma di sicuro ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it