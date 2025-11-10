Il giovane daino investito e salvato dalla polizia provinciale

Monzatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vagava ferito lungo la strada. Solo grazie alla sensibilità di qualche automobilista di passaggio adesso è sano e salvo al Cras di Calolziocorte (Lecco). Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre la polizia provinciale di Monza e Brianza ha recuperato e messo in salvo un giovane daino ferito. 🔗 Leggi su Monzatoday.it



