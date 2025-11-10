Il giorno in cui la BBC ha sbagliato tutto | la verità sul discorso di Trump che ha fatto saltare due poltrone

Un terremoto senza precedenti ha scosso la BBC domenica scorsa, portando alle dimissioni simultanee del direttore generale Tim Davie e della direttrice dei servizi giornalistici Deborah Turness. Al centro della bufera, un documentario trasmesso dal programma Panorama poco prima delle elezioni americane del 2024, nel quale un discorso di Donald Trump del 6 gennaio 2021 sarebbe stato manipolato attraverso un montaggio che ne alterava profondamente il significato. La controversia è esplosa quando il Telegraph, quotidiano della destra conservatrice britannica, ha pubblicato un documento interno redatto da Michael Prescott, ex consigliere della BBC. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il giorno in cui la BBC ha sbagliato tutto: la verità sul discorso di Trump che ha fatto saltare due poltrone

