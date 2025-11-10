Il giallo del postino di Gorizia | la compagna accusata di omicidio e occultamento di cadavere

Alcuni resti umani sono stati trovati nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia) di proprietà di Vito Mezzalira. Gli accertamenti anatomopatologici dovranno ora accertare se appartengono all'ex postino scomparso nel 2019 all'età di 70 anni. Lo riporta il sito de Il Piccolo. Coordinati dalla titolare dell'indagine, la pm Giulia Cappella della Procura di Gorizia, ieri una trentina di uomini tra carabinieri del Reparto operativo-Nucleo investigativo del Comando provinciale di Gorizia, vigili del fuoco di Gorizia e altro personale di supporto, erano tornati a scandagliare l'abitazione e il terreno circostante a quasi due anni di distanza dall'ultimo sopralluogo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il giallo del postino di Gorizia: la compagna accusata di omicidio e occultamento di cadavere

