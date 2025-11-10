Il genio di Vessicchio Il popolare direttore morto legato ai nostri musicisti

La morte di Peppe Vessicchio ha lasciato un vuoto anche negli ambienti musicali di Pesaro e Urbino. Tra quelli che hanno conosciuto e frequentato il maestro, il sassofonista e arrangiatore Davide Di Gregorio e la pianista e direttore d’orchestra, Mirca Rosciani. Entrambi, in tempi e modalità diverse hanno collaborato con il celebre e popolare direttore d’orchestra. "L’ho conosciuto trent’anni fa – racconta il maestro Di Gregorio – ed è un pezzo importante della mia vita artistica. Un musicista straordinario, un arrangiatore di primo livello con il quale ho avuto l’onore di lavorare". Quando vi siete incontrati? "Ci siamo conosciuti esattamente nel 1995 in un programma tv su Canale 5 condotto da Mike Bongiorno intitolato “Viva Napoli“ trasmissione con protagonisti tutti artisti napoletani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

