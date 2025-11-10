Il gene della longevità dei centenari protegge il cuore nella progeria | la scoperta che riaccende la speranza per pazienti come Sammy Basso

Uno studio dell’IRCCS MultiMedica e dell’Università di Bristol dimostra che il gene LAV-BPIFB4, presente nei centenari, è in grado di ridurre i danni cardiovascolari causati dalla progeria, la rara malattia che ha colpito anche Sammy Basso, scomparso a ottobre del 2024. La scoperta apre nuove prospettive terapeutiche contro l’invecchiamento precoce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

