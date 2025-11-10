Il gene della longevità dei centenari protegge il cuore nella progeria | la scoperta che riaccende la speranza per pazienti come Sammy Basso

Vanityfair.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio dell’IRCCS MultiMedica e dell’Università di Bristol dimostra che il gene LAV-BPIFB4, presente nei centenari, è in grado di ridurre i danni cardiovascolari causati dalla progeria, la rara malattia che ha colpito anche Sammy Basso, scomparso a ottobre del 2024. La scoperta apre nuove prospettive terapeutiche contro l’invecchiamento precoce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il gene della longevit224 dei centenari protegge il cuore nella progeria la scoperta che riaccende la speranza per pazienti come sammy basso

© Vanityfair.it - Il gene della longevità dei centenari protegge il cuore nella progeria: la scoperta che riaccende la speranza per pazienti come Sammy Basso

Altre letture consigliate

Un gene dei centenari protegge il cuore nella progeria, rara malattia di invecchiamento precoce - BPIFB4 associata alla longevità, individuata nei centenari, protegge il cuore e i vasi sanguigni nella sindrome di ... Da lescienze.it

Malattie rare, un gene dei centenari protegge il cuore dalla progeria - Per la prima volta uno studio in vitro e in vivo condotto dall'Irccs MultiMedica (Milano) con l'università di Bristol (Uk) dimostra ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Il gene della longevità potrebbe rivoluzionare il trattamento della progeria: cosa sappiamo - La 'proteina della longevità' può produrre effetti benefici nelle persone colpite dalla progeria, la rara malattia genetica di cui era affetto Sammy Basso, morto a 28 anni, riducendo l'invecchiamento ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Gene Longevit224 Centenari Protegge