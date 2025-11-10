Il futuro tessile in Europa Corertex protagonista

Lanazione.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio per il riuso e il riciclo tessile è stato duplice protagonista a Ecomondo 2025, l’evento internazionale di Rimini leader nei settori della green and circular economy, punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni. Il presidente Raffaello De Salvo assieme al vicepresidente Fabio Marseo sono stati invitati come relatori a due panel legati al mondo del tessile. Il primo appuntamento è stato promosso dalla redazione giornalistica di Economia Circolare, che ha acceso i riflettori su un nodo cruciale di questi anni: “Epr tessile al punto di svolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il futuro tessile in europa corertex protagonista

© Lanazione.it - Il futuro tessile in Europa . Corertex protagonista

Leggi anche questi approfondimenti

futuro tessile europa corertexIl futuro tessile in Europa . Corertex protagonista - Il Consorzio per il riuso e il riciclo tessile è stato duplice protagonista a Ecomondo 2025, l’evento internazionale di Rimini leader nei settori della green and circular economy, punto di incontro tr ... Da msn.com

Sostenibilità e tessile. L’Europa ‘a scuola’ a Prato - Una giornata per conoscere il distretto pratese, le sue peculiarità in vista anche delle future normative europee, che tanto possono incidere sulla filiera. Come scrive lanazione.it

Distretto tessile da Prato all'Europa per costruire futuro - Un obiettivo ambizioso che Comune e categorie economiche e sociali, riuniti nel Tavolo del distretto, ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Tessile Europa Corertex