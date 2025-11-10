Il futuro tessile in Europa Corertex protagonista
Il Consorzio per il riuso e il riciclo tessile è stato duplice protagonista a Ecomondo 2025, l’evento internazionale di Rimini leader nei settori della green and circular economy, punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni. Il presidente Raffaello De Salvo assieme al vicepresidente Fabio Marseo sono stati invitati come relatori a due panel legati al mondo del tessile. Il primo appuntamento è stato promosso dalla redazione giornalistica di Economia Circolare, che ha acceso i riflettori su un nodo cruciale di questi anni: “Epr tessile al punto di svolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ieri a Ecomondo il convegno "l Made in Italy dell’Industria Tessile: sfide ed opportunità in una prospettiva di Economia Circolare: quale futuro ci aspetta”. La collega Eleonora #Foschi ha partecipato con una relazione dal titolo "ENEA per l’ecodesign: esperienz - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro tessile in Europa . Corertex protagonista - Il Consorzio per il riuso e il riciclo tessile è stato duplice protagonista a Ecomondo 2025, l’evento internazionale di Rimini leader nei settori della green and circular economy, punto di incontro tr ... Da msn.com
Sostenibilità e tessile. L’Europa ‘a scuola’ a Prato - Una giornata per conoscere il distretto pratese, le sue peculiarità in vista anche delle future normative europee, che tanto possono incidere sulla filiera. Come scrive lanazione.it
Distretto tessile da Prato all'Europa per costruire futuro - Un obiettivo ambizioso che Comune e categorie economiche e sociali, riuniti nel Tavolo del distretto, ... Riporta ansa.it