Il fascismo riscritto da Vannacci | Non fu una dittatura il Duce venne eletto Ed è bufera I Dem | Non può stare in Europa

Dopo il mondo al contrario, il generale eurodeputato Roberto Vannacci, riscrive anche il fascismo. "Molto al contrario" secondo gli esponenti del Pd. Infatti Vannacci 'riscrive' il Ventennio innescando a stretto giro l'ira di Pd e di Avs che, all'unisono, lo accusano di "revisionismo" ricordando che il fascismo "fu una dittatura" e chiedendo un intervento della Lega. E, addirittura, che non rappresenti più l'Italia in Europa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

