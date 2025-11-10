Dopo il mondo al contrario, il generale eurodeputato Roberto Vannacci, riscrive anche il fascismo. "Molto al contrario" secondo gli esponenti del Pd. Infatti Vannacci 'riscrive' il Ventennio innescando a stretto giro l'ira di Pd e di Avs che, all'unisono, lo accusano di "revisionismo" ricordando che il fascismo "fu una dittatura" e chiedendo un intervento della Lega. E, addirittura, che non rappresenti più l'Italia in Europa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Il fascismo riscritto da Vannacci: “Non fu una dittatura, il Duce venne eletto”. Ed è bufera. I Dem: “Non può stare in Europa”