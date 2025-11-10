Il fascismo riscritto da Vannacci | Non fu una dittatura il Duce fu eletto Ed è bufera I Dem | Non può stare in Europa
Dopo il mondo al contrario, il generale eurodeputato Roberto Vannacci, riscrive anche il fascismo. "Molto al contrario" secondo gli esponenti del Pd. Infatti Vannacci 'riscrive' il Ventennio innescando a stretto giro l'ira di Pd e di Avs che, all'unisono, lo accusano di "revisionismo" ricordando che il fascismo "fu una dittatura" e chiedendo un intervento della Lega. E, addirittura, che non rappresenti più l'Italia in Europa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Vannacci riscrive il fascismo, ira del Pd: 'Fu dittatura' - Manzi e Malpezzi: 'Riscrittura superficiale, basta revisionismo' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Il fascismo per Vannacci. La marcia su Roma "non fu colpo di Stato", le leggi razziali "votate dal Parlamento". La Lega tace (e acconsente) - L'ex generale dei parà, vicesegretario leghista, su Facebook ripercorre, a suo modo, l'ascesa del fascismo in Italia, "per chi la storia ... Lo riporta huffingtonpost.it
Vannacci "riscrive” il fascismo, Pd e Avs insorgono - Il vicesegretario della Lega: «Sulle leggi razziali c’era l’ok del Parlamento». Segnala unionesarda.it