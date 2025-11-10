"Questa ennesima rissa segna il totale fallimento di qualsiasi strategia nell’ambito delle politiche di sicurezza in piazza della Vettovaglie e zone limitrofe. Un fallimento dell’ amministrazione comunale, della Questura e della Prefettura ", tuona il Comitato ‘Vendesi Vettovaglie’. "Se il problema è quello della carenza di risorse (di agenti, ndr) - aggiunge - è necessario che emerga a livello nazionale, non deve diventare un alibi. Quest’ultimo episodio di violenza segna anche la disfatta del tentativo da parte dell’amministrazione di valorizzare l’ offerta ristorativa in piazza delle Vettovaglie (in foto una precedente rissa) e i suoi dintorni, perché tali episodi rendono impossibile alle attività svolgere il proprio lavoro, come ben si intuisce dalle parole del ristoratore dell’ Osteria La Mescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il fallimento è totale sulla sicurezza"