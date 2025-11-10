Il dolcissimo messaggio di Claudia Gerini per Samira Lui dopo le polemiche dei giorni scorsi | che gran signora!

Negli ultimi giorni il nome di Claudia Gerini è finito al centro di un piccolo vortice mediatico. Tutto è partito da alcune dichiarazioni rilasciate dall’attrice nel podcast Tintoria, che hanno acceso un acceso dibattito online. Le sue parole – sincere, ma forse travisate – erano state lette da molti come una critica diretta a Samira Lui, la giovane co-conduttrice de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti. Dopo le polemiche, però, Gerini ha voluto chiarire tutto con un messaggio dolcissimo, capace di spegnere le tensioni e mostrare ancora una volta la sua eleganza e sensibilità. Cosa aveva detto Claudia Gerini su Samira Lui?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

