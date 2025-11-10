il dettaglio di stile che fa la differenza 5 outfit di tendenza da provare ora

N on è solo un accessorio. Il calzino a coste torna protagonista e ridefinisce il modo di indossare le scarpe. Spesso, rigato, in lana e cashmere o filo di Scozia, più o meno lungo, sempre rétro: è quel tocco di nonchalance borghese che mescola rigore e charme quotidiano. Una scelta precisa, che nell’Autunno-Inverno 20252026 si esibisce senza timidezza. Perché quando il dettaglio è studiato, merita di essere visto. Calzini glamour: cinque outfit per mostrarli con stile X Leggi anche › Il segreto del successo di un outfit? Il giusto paio di calzini. Quali scegliere e come abbinare In questa stagione fredda le calze a coste si mostrano, e lo fanno in grande stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

