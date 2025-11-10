Il design di alto livello approda ad Agrigento | vetrina speciale per Capitale italiana della cultura
Dopo l’anteprima all’ADI Design Museum di Milano, l’ADI Design Index 2025 fa tappa ad Agrigento per Capitale italiana della cultura 2025. La selezione annuale dell’Osservatorio permanente del design ADI, sostenuta dal ministero della Cultura, dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
