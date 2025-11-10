Il creatore di Breaking Bad odia l’IA | il messaggio nascosto nella sua nuova serie che potresti non aver notato e che ti piacerà
Come riportato da Screenrant, l’arrivo di Pluribus su Apple TV ha riacceso il dibattito sull’intelligenza artificiale nel mondo dell’intrattenimento, ma non nel modo che molti avevano immaginato. Gli spettatori hanno notato un dettaglio sorprendente alla fine di ogni episodio: una dichiarazione secca, quasi provocatoria, che recita “ Questo show è stato creato da esseri umani “. Non è un vezzo grafico, né una trovata pubblicitaria: è un messaggio preciso, nato dalla posizione – molto netta – del suo autore Vince Gilligan. Pur avendo concepito Pluribus prima del boom dei modelli linguistici, il creatore di Breaking Bad non ha mai nascosto il fastidio verso l’IA e, anzi, vede in questa tecnologia un rischio creativo e morale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
