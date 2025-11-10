Il Contamination Lab dell’Università di Pisa entra tra le best practice europee per l’educazione all’imprenditoria

Pisatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Contamination Lab dellUniversità di Pisa entra ufficialmente nella mappa delle esperienze di eccellenza europee sull’imprenditorialità in ambito universitario. Il CLab è infatti stato citato come buona pratica nel nuovo report della Commissione Europea 'Entrepreneurial Skills and Mindsets in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

