Il commissario Ricciardi da stasera la nuova serie dello sceneggiato girato a Taranto Rai

Noinotizie.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia stasera su Raiuno la terza serie della fiction tv aambientata a Napoli ma girata, per molte parti, nella città vecchia di Taranto. Ambientazione di un secolo fa, periodo fascista. “Il commissario Ricciardi” è considerato da molti uno dei migliori sceneggiati dell’ultimo decennio almeno, proposti al pubblico televisivo. Tratti da libri scritti da Maurizio De Giovanni, i racconti televisivi del commissario interpretato da Lino Guanciale hanno appassionato il pubblico e promettono di farlo anche in questo periodo. (foto, repertorio: un tratto della città vecchia di Taranto adattato per la scena)       L'articolo “Il commissario Ricciardi”, da stasera la nuova serie dello sceneggiato girato a Taranto Rai proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

il commissario ricciardi da stasera la nuova serie dello sceneggiato girato a taranto rai

© Noinotizie.it - “Il commissario Ricciardi”, da stasera la nuova serie dello sceneggiato girato a Taranto Rai

Altre letture consigliate

commissario ricciardi stasera nuova“Il commissario Ricciardi”, da stasera la nuova serie dello sceneggiato girato a Taranto Rai - Inizia stasera su Raiuno la quarta serie della fiction tv aambientata a Napoli ma girata, per molte parti, nella città vecchia di Taranto. Come scrive noinotizie.it

commissario ricciardi stasera nuovaIl Commissario Ricciardi 3 torna su Rai1: quando va in onda, cast, trama e anticipazioni - “Il Commissario Ricciardi 3” torna su Rai 1 con la terza attesissima stagione: scopriamo quando esce, cast e trama della serie tv. Lo riporta superguidatv.it

commissario ricciardi stasera nuovaIl Commissario Ricciardi 3, cast, trama, quando e dove vederlo - L’attesa è finita: torna in prima serata su Rai1 “Il Commissario Ricciardi 3”, la serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ... Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Commissario Ricciardi Stasera Nuova