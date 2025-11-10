Inizia stasera su Raiuno la terza serie della fiction tv aambientata a Napoli ma girata, per molte parti, nella città vecchia di Taranto. Ambientazione di un secolo fa, periodo fascista. “Il commissario Ricciardi” è considerato da molti uno dei migliori sceneggiati dell’ultimo decennio almeno, proposti al pubblico televisivo. Tratti da libri scritti da Maurizio De Giovanni, i racconti televisivi del commissario interpretato da Lino Guanciale hanno appassionato il pubblico e promettono di farlo anche in questo periodo. (foto, repertorio: un tratto della città vecchia di Taranto adattato per la scena) L'articolo “Il commissario Ricciardi”, da stasera la nuova serie dello sceneggiato girato a Taranto Rai proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

