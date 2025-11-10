I l Commissario Ricciardi torna stasera con la terza stagione. Luigi Alfredo Ricciardi continua ad indagare grazie al suo intuito investigativo e alla capacità di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento e ascoltarne l’ultimo pensiero. Anche se questa maledizione continua a tormentare Ricciardi, sembra che nella sua vita stia cominciando un periodo più roseo. Dopo un lungo corteggiamento con la sua dirimpettaia Enrica Colombo, il commissario ha avuto il coraggio di dichiararsi al padre della sua innamorata. I due timidi fidanzati cominciano quindi a frequentarsi ufficialmente, pur dovendo affrontare le continue resistenze della madre di Enrica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Il commissario Ricciardi 3”, la clip della nuova stagione