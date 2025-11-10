Il commissario Ricciardi 3 la clip della nuova stagione

Iodonna.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l Commissario Ricciardi torna stasera con la terza stagione. Luigi Alfredo Ricciardi continua ad indagare grazie al suo intuito investigativo e alla capacità di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento e ascoltarne l’ultimo pensiero. Anche se questa maledizione continua a tormentare Ricciardi, sembra che nella sua vita stia cominciando un periodo più roseo. Dopo un lungo corteggiamento con la sua dirimpettaia Enrica Colombo, il commissario ha avuto il coraggio di dichiararsi al padre della sua innamorata. I due timidi fidanzati cominciano quindi a frequentarsi ufficialmente, pur dovendo affrontare le continue resistenze della madre di Enrica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il commissario ricciardi 3 la clip della nuova stagione

© Iodonna.it - “Il commissario Ricciardi 3”, la clip della nuova stagione

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Il commissario Ricciardi 3”, la clip della nuova stagione - Per la prima volta Ricciardi si ritrova alle prese con un serial killer, molti decenni prima della nascita dell'espressione in criminologia ... Segnala iodonna.it

commissario ricciardi 3 clipLino Guanciale nella prima puntata di Il commissario Ricciardi 3: clip in anteprima - Lino Guanciale e Maria Vittoria Ratti in una clip in anteprima della prima puntata di Il commissario Ricciardi 3, in prima tv oggi 10/11. Si legge su style.corriere.it

commissario ricciardi 3 clipIl Commissario Ricciardi 3 torna su Rai1: quando va in onda, cast, trama e anticipazioni - “Il Commissario Ricciardi 3” torna su Rai 1 con la terza attesissima stagione: scopriamo quando esce, cast e trama della serie tv. superguidatv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Commissario Ricciardi 3 Clip