"È sconcertante – affermano Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico e Claudio Gemelli, consigliere Regione Toscana – vedere amministratori locali di territori colpiti duramente dall’ alluvione, dove si sono registrate anche vittime, continuare a difendere l’indifendibile e a imporre una narrazione autoassolutoria e strumentale". È "anzitutto irrispettoso nei confronti dei cittadini alluvionati e delle famiglie che hanno perso un loro caro presentarsi in Commissione, come hanno fatto il presidente Giani e diversi amministratori locali, senza alcun dato, senza riferimenti puntuali sulle opere di prevenzione fatte o in corso, sulle risorse ricevute e spese, né una riflessione su ciò che non è stato fatto e su cosa serva per evitare che simili tragedie si ripetano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso post alluvione: "Sindaci dem e Giani aggirano la verità"