Il carcere è un incubo Sarkozy spera nella liberazione oggi la decisione

Oggi pomeriggio Nicolas Sarkozy conoscerà il proprio destino: ovvero se potrà lasciare o meno il carcere de La Santé dove è detenuto dal 21 ottobre. La Camera d'Appello penale della Corte d'Appello di Parigi esaminerà infatti la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati dell'ex presidente francese. L'ex presidente della Repubblica francese ha partecipato, in videoconferenza, all'udienza durante la quale pubblico ministero ha chiesto che l'esponente politico venga rilasciato, ma sotto stretto controllo giudiziario. Sarkozy ha definito la propria detenzione come un "incubo": " È dura, molto dura ", ha affermato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il carcere è un incubo". Sarkozy spera nella liberazione, oggi la decisione

