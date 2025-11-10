Il caffè elisir di lunga vita contro le aritmie | uno studio ribalta tutto quello che ti hanno sempre detto

Bere caffè potrebbe proteggere le persone dalle aritmie cardiache, nonostante i consigli medici convenzionali abbiano spesso suggerito il contrario. È quanto emerge da un nuovo studio clinico pubblicato sul Journal of the American Medical Association e presentato alla conferenza annuale dell’American Heart Association a New Orleans. La ricerca, denominata Decaf (Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation), ha coinvolto 200 pazienti con battiti cardiaci irregolari persistenti. I risultati hanno mostrato che chi apparteneva al gruppo assegnato al consumo di caffè aveva un rischio significativamente inferiore di ricadute della condizione rispetto a chi si asteneva: 47% contro 64%. 🔗 Leggi su Cultweb.it

