Il Bisonte Firenze colleziona la seconda vittoria di fila sul parquet di casa

Il Bisonte Firenze – San Giovanni in Marignano 3-1 (22-25, 25-23, 27-25, 25-21) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 6, Morello 2, Valoppi (L1), Bertolino ne, Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani 12, Knollema 19, Maleševi?, Bukili? 20, Tanase, Kaçmaz 6, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 8, Bracchi 7, Nicolini, Edinara 2, Cecchetto (L2) ne, Piovesan 23, Parini ne, Meliffi ne, Kochurina 19, Tellone (L1), Caruso 4, Nardo 14, Straube 1. All. Bellano. ARBITRI: Grossi – Cesare. NOTE: durata set: 26’, 29’, 32’, 28’; muri punto: Il Bisonte 15, Omag-Mt 9; ace: Il Bisonte 1, Omag-Mt 0; spettatori: 691. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
