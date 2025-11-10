Il bel tempo resiste ancora | nebbia ancora protagonista in pianura

L’espansione dal Mediterraneo all’Europa orientale dell’alta pressione sub tropicale proteggerà per tutta la settimana la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ci attendono pertanto alcuni giorni in prevalenza soleggiati, specie sui rilievi, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola innocua e la formazione di qualche nebbia o di nuvole basse in Valpadana. Le temperature tenderanno ad aumentare sui monti, mentre in pianura saranno prevalentemente influenzate dal livello di serenità del cielo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il bel tempo resiste ancora: nebbia ancora protagonista in pianura

