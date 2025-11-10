Il 31enne che ha fatto 216 milioni di euro in 30 mesi scommettendo sul petrolio russo

Quando il mercato del petrolio è stato sconvolto dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni alla Russia, qualcuno ci ha visto delle opportunità di guadagno. E c'è chi è anche riuscito a metterle in pratica. Tra questi, un trentunenne tedesco, Christopher Eppinger, che in 30 mesi ha trasformato le. 🔗 Leggi su Today.it