Identificato il cadavere dell' uomo morto nella palestra di via Zurria | aperta un' inchiesta

Cataniatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di un catanese di 43 anni il cadavere ritrovato questa mattina nella palestra comunale di via Zurria, nel quartiere catanese di San Cristoforo: la Procura etnea ha aperto un'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore aggiunto Fabio Scavone e disposto il sequestro della salma per eseguire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

