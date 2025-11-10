Identificato il cadavere dell' uomo morto nella palestra di via Zurria | aperta un' inchiesta
E' di un catanese di 43 anni il cadavere ritrovato questa mattina nella palestra comunale di via Zurria, nel quartiere catanese di San Cristoforo: la Procura etnea ha aperto un'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore aggiunto Fabio Scavone e disposto il sequestro della salma per eseguire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
